Двое шахтеров погибли в Кузбассе при обрушении породы

Шахтеры в городе Ленинск-Кузнецкий были эвакуированы после выброса метана на предприятии, сообщает "Интерфакс", ссылаясь пресс-службу управления МЧС по региону.

По информации агентства, в конвейерном штреке шахты им. Тихова, которая была введена в эксплуатацию в июне 2017 года, произошел выброс метана с последующим обрушением породы.

В шахте находились 44 человека, из них 41 вышел на поверхность. По предварительным данным, двое рабочих погибли, связь с еще одним отсутствует.

Под землей работают три спасательных отделения.