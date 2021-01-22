В Кузбассе подняли на поверхность тела погибших шахтеров

Горноспасатели подняли на поверхность тела всех троих шахтеров, погибших под завалами на шахте имени С. Д. Тихова в Кузбассе.

В ночь на пятницу на шахте произошел выброс метана. В момент ЧП под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами. Тела двоих были обнаружены и извлечены из-под завалов практически сразу, поиски третьего велись еще несколько часов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Прокуратура проведет проверку исполнения законодательства об охране труда и безопасности.

Работы на шахте временно приостановлены, продолжается проветривание. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Промышленно-металлургического холдинга, которому принадлежит шахта. Информации о возможности повторного выброса метана не поступало. Власти Кемеровской области и руководство холдинга окажут семьям погибших помощь.