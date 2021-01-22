В Кузбассе спасатели обнаружили тело третьего погибшего горняка

В Кемеровской области выросло число жертв обрушения на шахте в Ленинске-Кузнецком. Как сообщили в администрации региона, под завалами найдено тело третьего горняка.

Шахта, где произошло ЧП – одна из самых новых в регионе. Предприятию меньше четырех лет.

По информации МЧС, инцидент произошел из-за выброса метана. Следственный комитет завел уголовное дело.

"Местонахождение тела третьего горняка установлено, в данный момент горноспасатели поднимают его на поверхность", – сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области.