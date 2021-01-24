Горноспасатели нашли тела погибших в ноябре шахтеров

Тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте «Яреганефть» в Коми в ноябре, обнаружили горноспасатели.

Пожар произошел 1 ноября при проведении буровых работ в нефтешахте №3 из-за нарушений требований промышленной безопасности. 80 шахтеров из 82 смогли подняться на поверхность, суд признал погибшими двух человек. По факту нарушения требований безопасности было возбуждено уголовное дело.

Останки подняли на поверхность. Проведение следственных и процессуальных действий продолжается, передает РИА Новости.