Баскетбольный "Зенит" обыграл в Евролиге "Анадолу Эфес"

Баскетбольный клуб "Зенит" добился тринадцатой победы в текущем сезоне Евролиги после успешного матча в Санкт-Петербурге, где "сине-бело-голубые" встречались с турецким "Анадолу Эфесом". Итоговый счет матча – 85:78 в пользу зенитовцев.

Уже в первой четверти баскетболисты "Зенита" повели 28:15, а во второй хозяева еще увеличили счет после 20 минут игры – 53:31. Однако гости не думали сдаваться и их ответом стал разгром хозяев в третьей четверти – 24:11. Интрига матча возродилась, но все же питерцы смогли довести встречу до победы.

Благодаря успешной домашней игре "Зенит" одержал 13-ю победу в текущем сезоне Евролиги. После 19 игр наш клуб идет в группе лидеров. Выше питерцев только московский ЦСКА (15 побед) и испанская "Барселона" (14), а у другого клуба с Пиренейского полуострова "Реала" – 13 выигрышей. "Анадолу Эфес" остался в группе команд с 7-го по 10-е место, у которых по 11 побед.