"Зенит" впервые вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги

"Зенит" разгромил греческий "Панатинаикос" в матче Евролиги с разницей в 29 очков. Клуб из Санкт-Петербурга впервые пробился в плей-офф главного клубного баскетбольного турнира Европы.

Баскетболисты "Зенита" были сильнее во всех четвертях – 26:22, 21:18, 29:20, 36:23. В результате более, чем убедительная победа петербуржцев 112:83. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 33 очка и сделавший 11 передач.

В итоге "Зенит" занял восьмое место в групповом турнире и впервые в истории пробился в плей-офф. Теперь петербуржцев ждет серия встреч до двух побед с занявшей первое место "Барселоной".