Спасенный из горящей квартиры кот Тишка умер

Кот Тишка, спасенный из горящей квартиры в поселке Татарстана, сегодня умер. Ветеринары до последнего боролись за жизнь животного.

"Очень сложно писать эти строки, до сих пор дрожат руки и перед глазами Тиша, который ласково мурлыкает. Сделали всё, что сумели, нас консультировали лучшие специалисты, в том числе из Москвы. Держали под контролем каждый шаг, но перед законами жизни и смерти оказались бессильны", — написала Регина Чибрикова, девушка, выхаживающая кота.

Как рассказали в клинике, утром у Тишки стала падать температура, при 33-х градусах по Цельсию он впал в кому. Коту даже делали прямое переливание крови от донора, однако, начавшиеся судороги привели к смерти.

Напомним, при тушении пожара в квартире в поселке Васильево спасатели обнаружили "закопченого" кота. У животного выявили отравление угарным газом. С помощью дыхательной маски его привели в сознание и передали ветеринарам для дальнейшего лечения. Бывшие хозяева отказались от кота, поэтому волонтеры развернули кампанию по поиску новой семьи для Тишки. Желающих приютить котика оказалось довольно много. Но первой – стала ведущая телеканала "Россия 24" Екатерина Грачева.

Кроме того, волонтеры объявили сбор средств на лечение Тишки, передает ГТРК "Татарстан". Из разных уголков республики и не только собралась внушительная сумма. Теперь не использованные средства будут перечислены в Фонд бездомных животных "Максимус".