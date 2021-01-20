Спасенного из пожара кота Тишку заберет ведущая "России 24"

Спасённого из пожара в одном из сел Татарстана кота Тишку заберет к себе в дом ведущая "России 24" Екатерина Грачева. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

История спасенного кота тронула всю страну, однако первой, кто захотел забрать его себе оказалась ведущая телеканала "России 24". Спустя неделю после пожара Тишка начал самостоятельно пить и есть. Но ветеринары говорят, что кот пока только восстанавливается, и ему нужен покой. На лечение британца неравнодушные собрали около 40 тысяч рублей.

"Сегодня есть положительная динамика по животному. В отличие от первых дней, когда было очень тяжелое состояние. На сегодняшний день уже нервная система дает реакцию световую, звуковую, чувствительную, тактильную. Поэтому в этом плане уже есть положительная динамика. Мы стараемся держать его в покое, потому что любое тормошение вызывает дискомфорт у животного и начинается снова одышка", – рассказала Ольга Орлова, ветеринарный врач.

Напомним, 12 декабря в поселке Васильево в квартире дома по улице Ленина произошел пожар. Спасатели потушили пламя и нашли испуганного кота. Сотрудники МЧС провели реанимацию с помощью дыхательного аппарата. "Закопчённого испуганного кота" откачали и спасли.

Установлено, что причиной пожара стало неправильное использование электротехники. Однако жители квартиры уверены, что пожар устроил сам кот.