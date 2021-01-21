Борьба Киркорова: Литва объявила юридическую войну российским звездам

"Если скажут, что он является вражеским лазутчиком, то мы пойдем судиться в Гаагу – это военный трибунал". Слова адвоката Александра Добровинского, который защищает интересы Филиппа Киркорова. Сегодня он дал понять: артист готов любыми способами оспаривать запрет на въезд в Литву.

Сам этот запрет, если кто-то пропустил, Вильнюс планирует установить на пятилетний срок. Под тем предлогом, что певец представляет собой – ни много ни мало – "угрозу национальной безопасности" прибалтийской республики.

По крайней мере, такова официальная позиция литовского МИД. Ну и тут же уточнение: мол, испугались Киркорова после того, как он неоднократно посещал Крым с концертами и тем самым якобы нарушал чей-то суверенитет.

В общем, казалось бы, привычная для прибалтов линия поведения: персональные санкции против российских артистов – под соусом отрицания российской же территориальной целостности. Что само по себе иначе, как абсурдом не назовёшь.

Хотя в данном конкретном случае появились ещё и дополнительные, крайне любопытные подробности.

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский процитировал нам смс, которое пришло ему из Литвы. Он такие сообщения теперь сотнями получает.

"Мы страшно огорчены тем издевательством над свободой и культурой, которые проповедует наше правительство по отношению исключительно к России и людям, представляющим российскую культуру. Очень желаем вам победить в судах нашу сошедшую с логических и нормальных рельс страну. С уважением, Инга Солвита и еще 67 подписей. Вы знаете, я был потрясён", – признается Александр Добровинский.

Причины запрета Киркорову на въезд в Литву сроком на пять лет, скажем так, русофобско-экономические. У артиста должны были быть гастроли в этой стране. Они отменились из-за коронавируса.

И литовским компаниям, которые их организовывали, литовский же совет по культуре выделил субсидии, около 14 тысяч евро, чтобы покрыть издержки.

"К литовскому государству обратился журналист Андрюс Тапинас. Это весьма известный для литовской публики политический фрик, провокатор. Он отыскал ситуацию, когда литовское государство выплатило компенсации в качестве неустоек за отмену – продюсерам на местах – тура Киркорова. Но тут, как оказалось – не тем помогли! Потому что литовское государство давно практикует массовые запреты на всё российское, на всё советское", – поясняет Андрей Стариков, главный редактор ИА BALTNEWS.

Посыпались заявления литовского МИД. Мол, Киркоров был в Крыму и поэтому вредит национальной безопасности страны, и Михаил Шуфутинский тоже.

"Они говорят, что несу как бы своим скромным искусством какую-то пропаганду, что я являюсь агентом Кремля! Ну что я могу сказать? Это, конечно, очередная глупость", – считает Михаил Шуфутинский, певец.

Концерты Шуфутинского тоже отменились из-за ковида. Литовским организаторам тоже выделили деньги из бюджета – 17 тысяч евро. А теперь официальный Вильнюс жалеет.

"Они решили создать комитет, который будет обсуждать возможность запретить мне. Меня удивляет, что министр иностранных дел государства – видимо, в этом государстве так всё хорошо, что ему нечем больше заниматься, как обсуждать возможность обсудить приезд в страну скромному артисту Шуфутинскому. Это раз. Во-вторых, я вообще Литву люблю, я там много раз был, и вот практически года два назад я выступал в Клайпеде, у нас был полный дворец спорта", – рассказывает Михаил Шуфутинский, певец.

Шуфутинский пока не стал персоной нон грата в Литве. А с Киркоровым всё серьёзно. Его защита шутить не намерена. Добровинский уже отправил запрос в МИД Литвы.

"Надо понять, в чём, собственно, обвиняют Филиппа Бедросовича, потому что в зависимости от этого – дальнейшие наши действия. Если не нравится, например, как Филипп Бедросович одет и какие песни он поёт, то тогда это суд по правам человека, безусловно. Если был в этом самом Крыму, что является страшным преступлением в этой небольшой стране, то тогда это Страсбург, европейский суд. А если, например, Филипп Бедросович диверсант, лазутчик – то тогда, конечно, Гаага", – поясняет Александр Добровинский.

Литва уже запрещала въезд российским артистам – Кобзону, Валерии, Газманову в 2014 году из-за позиций по Крыму.

"В литовской политической тусовке местной даже был такой анекдот: Литва испугалась, что Газманов отнимет у неё все ясные дни, заберет себе и увезёт в Россию. Прибалтика, там холодно, дождливо. Это – сюр, это – безумие", – считает Андрей Стариков, главный редактор ИА BALTNEWS.

Литва, которая так хочет выглядеть сильной в глазах Вашингтона и Брюсселя, придумывает ответ на мифическую "мягкую пропаганду" России, но выглядит при этом – глупо, в том числе в глазах своих граждан, которые ходили на Шуфутинского и послушали бы Киркорова. А сейчас пишут Добровинскому, желая Вильнюсу проиграть в суде.