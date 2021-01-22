В Хабаровске бывший сотрудник МЧС осужден на 9,5 лет

Занимая должность начальника службы материально-технического обеспечения, осужденный брал взятки с предпринимателей, которые оказывали услуги и поставляли товары МЧС.

Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 годах высокопоставленный сотрудник МЧС получал денежные средства от предпринимателей за покровительство при исполнении государственных контрактов по выполнению работ, предоставлении услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Всего злоумышленник незаконно получил свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Доказательств, собранных региональными следственными органами и УФСБ России по Хабаровскому краю, хватило, чтобы признать бывшего начальника материально-технического обеспечения виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Подозреваемого сначала уволили со службы, а 22 января следственное управление по Хабаровскому краю и еврейской автономной области сообщило, что мужчину осудили по статьям "Получение взятки", "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество". Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.