Трамвай загорелся на юге Москвы

Пробка из трамваев образовалась в утренний час пик на Чертановской улице на юге столицы. Причиной стал пожар в одном из уличных поездов. Очевидцы сняли горящий вагон на видео.

ЧП произошло около 7 часов утра 22 января на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №1. Вагоновожатый быстро вывел из вагона всех пассажиров и вызвал экстренные службы. С огнем быстро совладали, но график движения был сбит.

"Стоят в обе стороны, из центра вообще без света. Народ, проверяйте, если думаете ехать", – посоветовали жители Чертанова.

По данным столичного дептранса, вместо улицы Академика Янгеля трамваи ходят до Балаклавского проспекта, а на месте затора пустили автобусы.