Камера зафиксировала начало пожара в московском автобусе

Пассажирский автобус №т72 фактически был уничтожен во время пожара на юго-западе Москвы. ЧП случилось во время движения по улице Наметкина, этот момент попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, что автобус около 9 часов утра 27 января остановился на средней полосе, а из открытых дверей повалил белый дым. Немногочисленные пассажиры вместе с водителем быстро покинули салон и отошли в сторону. Еще пару минут мимо проезжали машины, однако потом движение по улице перекрыли, поскольку огнем оказался объят уже весь автобус.

К тому моменту, как пожарным удалось сбить пламя, от общественного транспорта остался только остов – салон и кабина полностью выгорели.

Что стало причиной пожара, предстоит установить экспертам.