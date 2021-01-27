Пассажирский автобус загорелся посреди дороги на юго-западе Москвы. Ни пассажиры, ни водитель не пострадали, а вот от самой машины остался лишь остов.

Инцидент произошел в 09:10 утра 27 января в районе дома №6 по улице Наметкина. Следовавший по маршруту №т72 автобус вспыхнул посреди проезжей части. Водитель быстро вывел всех пассажиров из салона, улицу заволок черный дым.

Движение по дороге было временно перекрыто, пока пожарные боролись с огнем. В итоге общественный транспорт выгорел полностью. Причины произошедшего только предстоит установить.

@Автобусные маршруты №№ т60, т72, 246, 555, 628 и С5 изменены", – сообщили в столичном дептрансе.