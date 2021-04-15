Автобус снес столб на юго-западе Москвы

Рейсовый автобус врезался в столб на юго-западе Москвы. Авария, по данным столичного дептранса, обошлась без пострадавших.

ДТП произошло около 15:40 15 апреля в районе дома №22 по Нахимовскому проспекту. Следовавший по маршруту №т52 автобус, как видно на кадрах, пересек полосу, выехал на пешеходную зону и снес столб со светофором и знаками, после чего остановился.

Повезло женщине, которая направлялась к переходу, но остановилась за несколько метров до него и тем самым избежала травм.

Дептранс не уточняет причину произошедшего, но, по данным "Московских новостей", авария произошла из-за плохого самочувствия водителя.

Днем ранее на Марксистской улице из-за недомогания у водителя рейсовый автобус врезался в мачту освещения. Травмы получили управлявший общественным транспортом 42-летний мужчина и семеро пассажиров.