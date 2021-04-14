Автобус с пассажирами врезался в столб на юго-востоке Москвы

Четверо пассажиров и водитель пострадали в результате ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы, сообщили в столичном дептрансе. Момент столкновения со столбом зафиксировала камера наблюдения.

Авария произошла около 07:30 утра в районе дома №4 по Марксистской улице. На кадрах видно, что автобус №901 при подъезде к остановке неожиданно ускорился, покинул проезжую часть и врезался в мачту освещения.

Водитель прошел предрейсовый осмотр, однако в пути ему стало плохо. Именно недомогание и стало причиной ДТП.

Пострадал сам водитель и четыре пассажира. Об их состоянии ничего не сообщается.