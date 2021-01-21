Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Электростали

С четырех до 10 увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковной Электростали. Место происшествия сняли на видео.

Авария произошла около 8 часов утра 21 января на углу улиц Николаева и Тевосяна. Водитель не совладал с управление, в результате автобус с 20 пассажирами съехал с проезжей части и врезался в угол здания, где находится кинотеатр "Современник".

За помощью к медикам обратились 10 человек: у одного пассажира диагностировали перелом, у трех – сильные ушибы, остальные отделались синяками и ссадинами.

Что стало причиной аварии, сейчас устанавливают инспекторы. Ряд изданий указывают на наледь на дороге, но не исключена и техническая неисправность или ошибка водителя.