Момент аварии автобуса в Электростали попал на видео

Напомним, утром, 21 января рейсовый автобус въехал в стену кинотеатра "Современник" в подмосковной Электростали на пересечении улиц Николаева и Тевосяна.

В момент ДТП в салоне автобуса, по разным данным, находились от 20 до 23 пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек. Восемь из них были доставлены в больницу, остальным оказали помощь на месте. По предварительной информации, все пострадавшие после оказания им медицинской помощи были отпущены домой.

Водитель общественного транспорта утверждал, что его занесло на скользкой дороге, а педаль газа залипла, что и стало причиной аварии. Прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшествия.