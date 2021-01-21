Число пострадавших в ДТП в Электростали увеличилось до 17

До 17 увеличилось число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в подмосковной Электростали. Восемь человек доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте, сообщили в правоохранительных органах.

Автобус, в салоне которого находились 20 пассажиров, около 8 часов утра 21 января врезался в здание кинотеатра "Современник" на пересечении улиц Николаева и Тевосяна. Водитель общественного транспорта утверждает, что его занесло на скользкой дороге, а педаль газа залипла, что и стало причиной аварии.

Травмы получили 17 человек, девятерым помощь оказали на месте происшествия, еще восьмерых доставили в больницу соседнего Ногинска. В подмосковном Минздраве уточнили, что госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Проверкой произошедшего занялась прокуратура.