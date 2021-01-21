Рейсовый автобус врезался в кинотеатр в подмосковной Электростали

По меньшей мере четыре человека получили травмы в ДТП в подмосковной Электростали, где автобус с пассажирами врезался в угол кинотеатра.

Авария произошла около 8 часов утра 21 января на улице Тевосяна. Следовавший по маршруту автобус съехал с проезжей части и уткнулся кабиной в угол кинотеатра "Современник".

По одним данным, у машины залипла педаль газа, по другим – перед автобусом на дорогу выбежал пассажир (на этом перекрестке два нерегулируемых перехода, где с утра много учеников расположенной напротив школы №13).

Различные травмы получили четыре человека.