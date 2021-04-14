Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Водитель рейсового автобуса, который врезался сегодня утром в столб на юго-востоке Москвы, потерял сознание и оказался зажат в кабине. Вытащить его удалось только прибывшим сотрудникам МЧС, свидетельствуют кадры с места происшествия на Марксистской улице.

Авария произошла около 07:30 утра 14 апреля в районе дома №4. Управлявшему общественным транспортом 42-летнему мужчине стало плохо за рулем, он потерял контроль над автобусом, и тот проскочил остановку и врезался в мачту освещения. От удара кабину смяло так, что водитель оказался зажат внутри.

Спасатели извлекли находившегося без сознания мужчину, он получил ушибы головы и ног. Помощь медиков потребовалась семерым пассажиром, никто из них не получил тяжелых травм.