В Тамбовской области свадебный "салют" закончился уголовным делом

22-летний житель Мичуринска стал фигурантом уголовного дела после стрельбы, которую устроил в центре города. Об этом сообщает ГТРК "Тамбов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Молодой человек хотел произвести на свадьбе впечатление, поэтому решил взять с собой автомат, чтобы эффектно из него пострелять в воздух. Однако мужчина очень напугал прохожих, которые не знали, что оружие охолощённое.

Сотрудники полиции получили сообщение о стрельбе в центре города и немедленно приступили к поискам. Молодого человека полиция быстро задержала. Алексей не думал, что мог так сильно кого-то напугать и принес свои извинения.

"В рамках данного уголовного дело изъято охолощённое оружие — автомат Калашникова светозвуковой", — рассказал Сергей Фортов, старший следователь ОМВД России по городу Мичуринску.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, теперь любителю произвести впечатление может грозить до 7 лет лишения свободы.