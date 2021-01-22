Забравшаяся за салом на дерево лиса попала на видео

В окрестностях Симферополя лису, ворующую сало, размещенное для птиц на ветках, сняли на видео.

Автор кадров регулярно вешает для птиц корм, чтобы фотографировать пернатых. В блоге, где публикуются снимки, отмечается, что сало пропадает с деревьев на протяжении 6 лет: под подозрение попадали бродячие собаки, куницы, вороны, сойки и даже местный пастух. И вот, наконец, воришку удалось застать с поличным.

Выяснилось, что сало крадет лиса, ловко забирающаяся на дерево. Плутовка заметила наблюдателя, однако не бросила свое увлекательное занятие — притягательность лакомства оказалась сильнее природного страха перед человеком.

Первый добытый кусок лиса съела на месте. Второй увесистый шмат воровка унесла с собой.