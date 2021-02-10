Прыгающую по льдинам лису встретили посреди Тихого океана

Сахалинские рыбаки повстречали лису в Охотском море, примерно в 24-х километрах от берега. Угощение она приняла, а вот присоединиться к команде отказалась.

"Кто же мог поверить! В Охотском море лиса! Лиса просто посреди океана! Вообще огонь!" – описал свои эмоции автор видео.

Позже он рассказал Astv.ru, что судно в момент встречи с прыгавшей по льдинам рыжей находилось примерно в 13 морских милях (24 километра) от берега, между северной оконечностью Сахалина и Камчаткой.

"Звали, кричали, светили, чтобы подбежала к нам. Кинули на лёд котлеты, она их поела. Съела угощение и дальше побежала", – рассказал рыбак.

Как сложилась судьба рыскавшего в поисках пропитания животного, остается неизвестным.