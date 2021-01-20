Дрейфовавших в Охотском море на льдине рыбаков доставили на берег

Сотрудники МЧС с помощью вертолета спасли группу рыбаков, которых унесло в Охотское море на оторвавшейся льдине, сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Момент высадки на землю сняли на видео.

Три женщины и пятеро мужчин проигнорировали предупреждения о возможном взломе припая у юго-восточного побережья острова. Первая трещина образовалась утром 20 января у села Стародубского в Долинском районе, где находилось несколько десятков любителей подледной ловли. Все они самостоятельно добрались до берега.

Невзирая на оповещения с беспилотника – а дрон с громкоговорителем использовался для предупреждения впервые, – около двух часов дня в Макаровском районе восемь рыбаков отправились в плавание на льдине. Спасатели попытались добраться до них на двух лодках, но безуспешно – помешали сильные волны и порывистый боковой ветер. К тому моменту, как за "мамонтятами" вылетел вертолет из Южно-Сахалинска, льдину отнесло примерно на полтора километра от берега.

Операция оказалась успешной – всех любителей подледного лова спасли, сейчас устанавливаются их личности, так как подъем винтокрылой машины в воздух им, судя по всему, придется оплачивать самостоятельно.