"Валим, валим!": спасение рыбаков с отколовшейся льдины сняли на видео

Поползшие по льду трещины едва не застали врасплох несколько десятков рыбаков в Долинском районе Сахалина – они вынуждены были спешно покинуть насиженные места и спасаться бегством/

"Валим, валим, трещина пошла! На берег все! Разгоняйся, сильнее! Во, красавчик!" – подбадривал штурмующих трещину во льду у села Стародубское автор записи.

Люди, как видно на кадрах, уходили не только пешком, но и на снегоходах – нескольким удалось перепрыгнуть препятствие на тяжелой технике.

Вернуться на землю, по предварительным данным, удалось примерно 40 рыбакам, на место уже прибыли спасатели.