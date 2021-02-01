МЧС сообщает о спасении любителей зимней рыбалки на Сахалине

Всех рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине в районе села Стародубское Долинского района Сахалинской области, удалось спасти, об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, примерно в двух километрах от берега образовалась трещина, отрезавшая от суши около ста любителей зимней рыбалки.

Часть людей сумела эвакуироваться самостоятельно – этот момент попал на видео, снятое одним из очевидцев. Некоторые рыбаки не были столь расторопны и сумели покинуть лед только с помощью спасателей.

Отмечается, что местные жители отправились за рыбой вопреки предупреждению регионального управления МЧС, информировавшего население о том, что в настоящее время такой вид рыбалки представляет опасность.