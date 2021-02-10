На Сахалине десятки рыбаков срочно эвакуировались из-за трещины во льду

Жители Сахалина, которые отправились рыбачить в район мыса Свободный, утром, 10 февраля стали распространять в соцсетях видео с трещиной, образовавшейся во льду, чтобы предупредить коллег на дальних стоянках об опасности.

Издание "АСТВ.ру" сообщило, что трещина, ширина которой стремительно увеличивается, находится на удалении примерно 9 километров от берега. За ней располагались места стоянки не менее полусотни рыбаков с шатрами и транспортными средствами.

Чтобы предупредить коллег, сахалинцы распространяли сообщения о трещине в соцсетях, так как рыбацкие стоянки находятся в нескольких километрах друг от друга.

Чуть позже был запущен беспилотник, который оповестил людей об опасности. По данным издания, все, кто находился за трещиной, успели переместиться ближе к берегу в безопасное место.