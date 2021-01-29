Льдину с четырьмя рыбаками унесло в открытое море на юге Сахалина

Четыре рыбака оказались в ловушке на оторвавшейся от припая льдине на юге Сахалина. Сейчас их "плавсредство" уносит в открытое море, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 29 января в заливе Анива в непосредственной близости от села Третья Падь. Любители зимнего лова попросту не успели вернуться на землю, когда их льдина отправилась в плавание.

На место выдвинулись двое спасателей с надувной лодкой. Если м не удастся вызволить людей, то на помощь отправится судно на воздушной подушке "Хивус".