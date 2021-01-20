Восемь рыбаков унесло в Охотское море на отколовшейся льдине

Три женщины и пятеро мужчин оказались на льдине, которую оторвало от припая в Макаровском районе Сахалина, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

Льдина с рыбаками откололась около 14 часов по местному времени (06:00 по Москве), за прошедшее время ветром ее отнесло почти на полтора километра от берега в Охотское море. Спасатели попытались вызволить людей с помощью двух лодок, но сильные волны не позволили им добраться до льдины.

В небо готов подняться вертолет МЧС: если погода не наладится, то именно экипажу винтокрылой машины придется спасать азартных любителей подледной рыбалки, которых заранее предупреждали об опасности выхода на лед, причем впервые использовался впервые использовался беспилотник с громкоговорителем.