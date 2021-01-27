Туристы угостили лису печеньем в горах Сочи

В горах Сочи туристы накормили лису печеньем. Кадры, как рыжая красавица собирает с земли печенье, выложили в Сеть. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Встреча людей с лисой произошла на вершине Аибга, высота этого хребта более 2 тысяч метров. Уже стемнело, когда перед группой туристов пробежала лиса, они решили привлечь зверя и стали бросать ему печенье. На удивление, лиса не испугалась, и собрала всю сладкую добычу в пасть, а затем скрылась в ночи.

Ранее сообщалось, как в окрестностях Симферополя лиса воровала сало, которое разместили для птиц на ветках. Очевидцы сняли процесс на видео.