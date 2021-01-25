На горнолыжном курорте в Сочи к туристам вышел дикий медведь

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео, снятое в горах Красной Поляны туристом. Перед шокированными любителями лыжного спорта оказался дикий медведь. Хозяин разгуливал рядом с лыжными трассами, где катались туристы. К подобной встрече отдыхающие были явно не готовы, передает ГТРК "Вести Сочи".

По мнению ученых, это вполне объяснимое явление: несмотря на заснеженные вершины, погода продолжает оставаться достаточно теплой. На эту аномалию и отреагировали животные, для которых такая зима уже не является редкостью. Медведи, не успевшие уйти в зимнюю спячку, разбрелись по лесам. Для них здесь сложились благоприятные условия за счет мягкого снега, из-за которого им легче добраться к ягодам и другим растениям.