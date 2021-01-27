Горнолыжник был атакован медведем на склоне в Румынии. Видео

На горнолыжном курорте в румынском Предяле спускающийся по склону спортсмен был атакован бурым медведем, который преодолел забор и выбежал на трассу. Однако горнолыжник спасся благодаря смекалке.

Мужчина поначалу не спешил и как будто заигрывал с животным. Но ехавшие на подъемнике лыжники просигнализировали ему о надвигающейся опасности и том, что медведь набирает скорость. Они начали кричать ему с призывом не огладываться и ускоряться.

Спортсмен не только ускорился, но и решил отвлечь от себя медведя. Он снял со спины рюкзак и бросил его на трассу. Уловка удалась и животное с горнолыжника переключилось на сумку.

По приезду вниз трассы мужчина сообщил об инциденте. К месту происшествия приехали полицейские, но никого уже не обнаружили. Вероятно, животное испугалось шума и убежало обратно в прилегающий лес.