Медведь устроил погоню за лыжником на курортном склоне. Видео

В минувшую субботу, 23 января, медведь устроил переполох на горнолыжном курорте, расположенном в районе румынского города Предял в Карпатах.

На записях, сделанных очевидцами, видно, как хищник преследует лыжника по склону в непосредственной близости от подъемника, с которого туристы и наблюдали за разворачивающейся погоней.

Как сообщают местные СМИ, человеку удалось спастись – мужчина скинул рюкзак и удалился на безопасную дистанцию, пока животное изучало трофей.

Известно, что в тот день медведь трижды наведывался на склон и полицейские трижды загоняли его обратно в лес, отпугивая шумом двигателя снегохода.

В ситуацию собираются вмешаться местные охотоведы, которые готовят операцию по переселению косолапого.