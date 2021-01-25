Медведь устроил погоню за лыжником на курортном склоне. Видео

В минувшую субботу, 23 января, медведь устроил переполох на горнолыжном курорте, расположенном в районе румынского города Предял в Карпатах.
На записях, сделанных очевидцами, видно, как хищник преследует лыжника по склону в непосредственной близости от подъемника, с которого туристы и наблюдали за разворачивающейся погоней.
Как сообщают местные СМИ, человеку удалось спастись – мужчина скинул рюкзак и удалился на безопасную дистанцию, пока животное изучало трофей.
Известно, что в тот день медведь трижды наведывался на склон и полицейские трижды загоняли его обратно в лес, отпугивая шумом двигателя снегохода.
В ситуацию собираются вмешаться местные охотоведы, которые готовят операцию по переселению косолапого.