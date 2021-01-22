Потолок рухнул в переходе под площадью Независимости в Киеве

В центре украинской столицы, в подземном переходе на площади Независимости обрушился подвесной потолок. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили в киевской администрации.

Подвесная конструкция обрушилась на площади нескольких десятков квадратных метров. Сам переход под майданом сейчас закрыт, на месте работают ремонтные бригады.

В этом году переход и так должны были закрыть на время реконструкции, поскольку, как уточняют рабочие, бетонные перекрытия начали осыпаться, а металлические напрвляющие проржавели из-за воздействия влаги, что и могло привести к обрушению листов гофрированного железа – именно они закрывали потолок.