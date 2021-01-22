На окраине Читы найдено тело 13-летнего подростка

На окраине Читы прохожие обнаружили тело подростка. В течение недели его искали полицейские, следователи и волонтеры. При первом осмотре признаки насильственной смерти не обнаружены. Правоохранители приступили к выяснению обстоятельств трагедии.

Неделю назад, 15 января в отделение полиции обратилась женщина, у которой пропал 13-летний сын. Оперативники начали поиски. К ним на помощь выдвинулись добровольцы. Сегодня в штаб поискового отряда им. Кости Долгова обратилась местная жительница. Она заявила об обнаружении тела в двух километрах от микрорайона "Берёзка" в лесополосе. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, информирует ГТРК "Чита", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".