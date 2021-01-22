В Чите найдено тело ребенка, пропавшего неделю назад

Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов обнаружили погибшего 13-летнего мальчика, пропавшего без вести 15 января в Чите.

Как сообщают местные СМИ, тело Даниила Т. было найдено 22 января в нескольких километрах от одного из городских микрорайонов. В ходе предварительного осмотра эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бесследного исчезновения несовершеннолетнего – известно, что потерпевший отправился в школу, но до учебного заведения так и не дошел.