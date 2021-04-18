Тело пропавшего шестилетнего ребенка нашли в реке

Тело шестилетнего жителя города Обь Новосибирской области, пропавшего без вести в минувший четверг, обнаружили в воскресенье, 18 апреля, об этом сообщает Следственный комитет.

Напомним, что мальчик исчез в тот момент, когда после игры со сверстниками отправился забирать мяч, оставшийся на берегу реки Власихи.

Как отметили в Следкоме, в последние дни уровень воды в реке снизился, волонтеры и местные жители провели повторный осмотр берегов и обнаружили погибшего в 70 метрах от места его предполагаемого исчезновения.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти несовершеннолетнего.