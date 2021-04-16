Искать пропавшего 6-летнего мальчика начали новосибирские водолазы

В Новосибирске водолазы приступили к поискам пропавшего 6-летнего мальчика. Ранее сообщалось, что Максим пропал в городе Обь, он упал в воду реки Власиха с дамбы. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Утром к поискам пропавшего мальчика мы подключили водолазов. Исследовать будут в первую очередь саму реку, куда мог упасть он. Основываемся на словах очевидцев, которые рассказали об этом", – заметили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Новосибирской области.

Сообщается, что также будут осматривать водоотводные трубы, которые проложены под дорогой на улице Станционной.

Операция по поискам затруднена густыми зарослями и мутной водой.

Напомним, что по словам детей, с которыми и находился мальчик, они решили посмотреть на разлив реки. Позже, когда дети решили пойти по домам, Максим пошёл за мячом, который находился у воды. Больше ребёнка никто не видел. На грунтовом спуске остался лишь его велосипед.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ по факту утопления ребёнка в реке Власиха.