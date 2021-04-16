Ребенок, отправившийся за мячом, утонул в реке под Новосибирском

В городе Обь Новосибирской области продолжаются поиски шестилетнего мальчика, пропавшего без вести накануне, 15 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, ребенок, игравший с приятелями, засобирался домой и решил сходить за мячом, который находился на берегу реки Власиха.

После этого мальчик исчез – по предварительной версии, он мог оказаться в воде и утонуть.

"В настоящее время на пойму реки на протяжении несколько десятков километров прочесывают водолазы, местность вдоль реки прочесывают сотрудники правоохранительных органов, волонтеры", – отметили в ведомстве.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, расследование продолжается.