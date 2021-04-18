Погиб в реке: в Оби завершили поиски 6-летнего ребенка

В Новосибирской области завершены поиски 6-летнего мальчика. Тело Максима Фёдорова найдено в реке Власиха в Оби сегодня, 18 апреля, сообщили волонтёры поискового отряда "Доброспас".

Напомним, предположительно, Максим гулял с другом по берегу реки, потянулся за мячиком и упал в воду. С тех пор его никто не видел. Однако безрезультатные поиски натолкнули жителей и властей на альтернативную версию исчезновения ребёнка: некоторые местные считают, что это могло быть похищение. Поэтому и приняли решение привлечь росгвардейцев.

Шестилетнего Максима Фёдорова ищут с вечера 15 апреля, передает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Для спецоперации в реке перекрывали трубы, однако и после обследования ребенка не нашли. На месте происшествия администрация в срочном порядке начала устанавливать предупредительные ограждения в виде натянутой сигнальной ленты. Новосибирские следователи возбудили дело по факту утопления мальчика.