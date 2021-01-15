Подводная камера помогла найти тело пропавшего мальчика

После двух с половиной недель поисков в Карелии нашли тело пропавшего в конце декабря шестилетнего мальчика. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка.

Филипп из поселка Хелюля Сортавальского района пропал 28 декабря. Его мама сначала самостоятельно искала сына, а потом обратилась в полицию. На место прибыли водолазы и дайверы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова и Петрозаводска, однако их усилия оказались тщетны – мальчика и след простыл. С помощью камер и во время погружений были тщательно обследованы более 300 квадратных метров дна реки Тохмайоки, в то время как добровольцы искали ребенка на берегу.

Тело обнаружили с помощью подводной камеры примерно в 200 метрах от предполагаемого места падения, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, выразив соболезнования родственникам Филиппа.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".