Тело погибшего лыжника обнаружили в горах Сочи вне зоны катания

На горнолыжном курорте в Сочи обнаружили тело погибшего лыжника. Молодой человек пропал 3 февраля во время катания. В поисках были задействовали спасателей и полицейских, также в операции понимал участие отец пропавшего. Об этом сообщает ГТРК "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на данные оперативных служб региона.

Были обследованы расположенные рядом склоны, рестораны и кафе. Также специалисты просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Вечером того же дня тело 20-летнего спортсмена обнаружили на расстоянии в 700 метров от зоны катания, рядом с ручьем Торчевский.

Утром 4 февраля сотрудники МЧС подняли его с обрыва и передали следователям. По факту случившегося организована проверка.

Напомним, в настоящий момент в Сочи рабочая группа прорабатывает возможные изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, касающиеся регулирования катания вне специальных зон для фрирайда и сертифицированных лыжных трасс. Как отметили в пресс-службе городской мэрии, благодаря поправкам горнолыжные курорты смогут выработать правовой механизм воздействия на любителей экстремальных видов спорта.