Спасатели обнаружили место отдыха пропавших в Сочи московских туристов

В Сочи продолжают поиски пропавших 28 января московских туристов. Напомним, юноша и девушка пропали со связи в в горно-лесистой местности в районе Орлиных скал. В настоящий момент спасатели разделались на две группы. Об этом сообщают ГТРК "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу Южного поисково-спасательного отряда.

Сотрудники МЧС обследовали горнолесную местность от слияния рек Агурчик и Агура до горы Ахун и ресторана "Кавказский аул", от водораздела реки Малая Хоста и смотровой поляны "Прометей" до Агурской поляны.

Сегодня утром поиск потушественников был продолжен. На место выехали медики, спасатели и кинологи. В настоящий момент в операции от МЧС России задействовано 16 человек личного состава, 2 единицы спецтехники. Кроме того, на месте работают сотрудники "Кубань-СПАС" и сочинской городской службы спасения.

Они обследуют район водопада, скальные участки и кулуары. Во время поисковых работ в районе реки Агура было обнаружено место отдыха молодых людей. Были найдены личные вещи туристов. Поиски продолжаются.