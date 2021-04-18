Гибель лыжника во время соревнований на Камчатке попала на видео

В воскресенье, 18 апреля, во время проведения Авачинского лыжного марафона на Камчатке погиб один из его участников. Трагический инцидент запечатлел на видео очевидец.

Несколько лыжников вылетели с трассы, среди них оказался 56-летний спортсмен из Краснодара. Как сообщают местные СМИ, мужчина ударился о дерево, после чего его экстренно доставили в больницу.

К сожалению, врачи ничем не смогли ему помочь – пострадавший скончался.

Отметим, что официальных комментариев по поводу обстоятельств ЧП пока не поступало.