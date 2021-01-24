В ДТП погиб медалист чемпионата мира по лыжным гонкам

Бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам Николай Чеботько погиб в ДТП. Лыжнику из Казахстана было 38 лет. Происшествие случилось в ночь на 24 января неподалеку от поселка Боровое.

О смерти Чеботько сообщил Национальный олимпийский комитет Казахстана. "От имени всего спортивного сообщества страны НОК республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Чеботько, – говорится в заявлении пресс-службы организации. – Вместе с вами мы разделяем боль невосполнимой утраты. Все мы запомним его как талантливого лыжника, настоящего олимпийца и прекрасного человека".

В период своих выступлений Чеботько становился многократным чемпионом Казахстана, выигрывал бронзу чемпионата мира в командном спринте и командный спринт этапа Кубка мира. Также в его активе победы и подиумы на Азиатских играх.