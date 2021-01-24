При сходе лавины в Банско погиб член сборной Болгарии по фрирайду

В воскресенье, 24 января, в районе болгарского горнолыжного курорта Банско сошла снежная лавина, жертвой которой стал 18-летний член сборной Болгарии по фрирайду.

Утром несколько молодых людей покинули пределы Банско, чтобы прокатиться по нетронутому снегу. В это время в горном массиве Пирин сошла лавина. Как сообщает издание "24 часа", большая часть группы, за исключением одного, успела добраться до безопасного места.

Позже остальные участники обнаружили местоположение своего товарища, начали его откапывать, однако он уже был мертв. Сообщается, что подушка безопасности, которая должна была спасти спортсмена от лавины, была повреждена после столкновения с деревом.