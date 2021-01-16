Лыжник из Подмосковья погиб при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

Днем в субботу, 16 января, на склоне горы Чегет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии произошло фатальное ЧП, унесшее жизнь мужчины.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, на высоте около 2300 метров лыжник- экстремал, приехавший из Московской области, выкатился за пределы маркированной трассы и оказался в запрещенной зоне.

Этот маневр спровоцировал сход лавины, накрывшей туриста из Подмосковья. Спасатели обнаружили тело 51-летнего лыжника, однако спасти его не удалось.