Сноубордист из Подмосковья погиб, выехав с трассы в Шерегеше

Тридцатилетний турист, приехавший в Кемеровскую область из подмосковных Люберец, погиб во время катания со склона горы Северный Мустаг в Шерегеше.

Как сообщают местные власти, 5 февраля мужчина катался на сноуборде вне пределов подготовленных трасс, и врезался в камень. От полученных травм он скончался до прибытия спасателей.

Региональное управление Следственного комитета уже начало проведение доследственной проверки по факту смерти человека в районе спортивно-туристического комплекса "гора Зеленая".