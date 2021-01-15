Мальчик погиб во время спуска с горки на северо-западе Москвы

Юный москвич скончался во время катания с горки на северо-западе столицы. Свидетелями стали несколько десятков человек, но, несмотря на оперативно оказанную помощь, спасти ребенка не удалось, сообщили в СКР.

Трагедия произошла днем 15 января у пруда близ Митинского лесопарка, где 10-летний мальчик катался на тюбинге. При спуске с горки он ударился головой о столб и тут же потерял сознание. Привести его в чувство не смогли ни свидетели, ни фельдшеры.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.