Московский школьник погиб при попытке повторить трюк с освобождением из петли

Юный москвич погиб при попытке повторить трюк в исполнении иллюзиониста. Мальчик намеревался с той же ловкостью выбраться из петли, но в итоге задохнулся.

Трагический случай произошел вечером 21 января в квартире на Хабаровской улице. Многодетная мама вместе с 10-летней дочерью отправилась в сад за сестрой, а 11-летнего мальчика оставила присматривать за годовалой девочкой. Та спала, а потому брат взялся отрабатывать "фокус" с высвобождением из петли, который он, как сообщает "МК", за несколько дней до этого видел в соцсетях.

Мама вернулась через 15 минут, к тому моменту юный экспериментатор еще был жив, однако спасти его не удалось – прибывшие фельдшеры констатировали смерть.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.